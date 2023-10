Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh na nowym zwiastunie

Za kontynuację przygód Tintina odpowiadają deweloperzy z Pendulo Studios oraz ekipa wydawnicza Microids. Twórcy podzielili się kolejnym wideo z Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh, na którym prezentują najważniejsze aspekty rozgrywki .

Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh to gra przygodowa, w której pierwsze skrzypce odgrywają mechaniki detektywistyczne. Tintin i Miluś przeprowadzą bowiem śledztwo w sprawie ogromnej siatki przemytniczej kartelu narkotykowego na Bliskim Wschodzie.



Premiera Tintin Reporter - Cigars of the Pharaoh już 7 listopada, a gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, i Xbox Series S/X. Twórcy mają również w planach stworzenie wersji na Nintendo Switch, która według zapewnień powinna pojawić się na rynku w przyszłym roku.