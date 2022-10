Legendarny polski gracz Tibii zbanowany po 15 latach grania

Maria Wawrzyniak 0 0

Użytkownik o pseudonimie Leaver osiągnął aż 261. poziom nigdy nie wychodząc z lokacji startowej.

Polską społecznością gry Tibia wstrząsnęła pewna wiadomość o permanentnym banie dla legendarnego gracza po 15 latach grania. Mowa tutaj o użytkowniku o pseudonimie Leaver, który zapisał się na kartach gamingowej historii poprzez bardzo unikalne osiągnięcie. Okoliczności otrzymania bana zostały wyjaśnione, a niektórzy nawet to zbanowanie świętowali. O co więc dokładnie chodzi? Już wyjaśniamy. Polski gracz-legenda zbanowany po 15 latach Leaver grał w Tibię od 2006 roku – i choć nie jest to nic specjalnego, gracz nigdy nie opuścił lokacji startowej o nazwie Rookgaard. Jest to obowiązkowy samouczek dla wszystkich użytkowników, objęty innymi zasadami; na terenie lokacji zabronione jest wzajemne atakowanie się, a opuścić można ją po zdobyciu 8. poziomu. Polak nigdy tego nie zrobił z własnej woli i dobił w lokacji startowej aż do 261. poziomu.

Jak jednak podaje serwis MMORPG.org.pl, w zeszły piątek Leaver został permanentnie zbanowany. Aktualnie nie zobaczymy go już pod tym pseudonimem w grze, ani nawet nie sprawdzimy jego statystyk. CipSoft nie odniosło się do sprawy i nie wyjaśniło, dlaczego gracz otrzymał bana. Wczoraj jednak na łamach tego samego portalu pojawił się wpis, który nieco wyjaśnia całą sytuację. Proces pozbycia się z gry Polaka miał być bardzo złożony i uczestniczyło w nim co najmniej kilkadziesiąt osób – głównie z Brazylii.

