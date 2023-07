Threads od twórcy Facebooka pobiło nawet ChatGPT. Popularność aplikacji rośnie

Wygląda na to, że pomysł twórcy Facebooka – Marka Zuckerberga – na stworzenie nowej platformy Threads jako głównego konkurenta Twittera był prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Jak bowiem podaje między innymi serwis The Verge, w ciągu kilku dni aplikacja Threads pozyskała aż 100 milionów zarejestrowanych użytkowników. Warto w tym momencie zaznaczyć, że nastąpiło to znacznie szybciej niż w przypadku słynnego już ChatGPT, któremu zajęło to dwa miesiące.

Threads to najszybciej rosnąca aplikacja w historii

Amerykańska spółka Meta uruchomiła Threads w ubiegłym tygodniu. Dla przypomnienia: jest to nowa platforma społecznościowa, która bardzo przypomina Twittera. Kilka godzin po uruchomieniu aplikacji, spółka poinformowała, że Threads zdobyło ponad 10 milionów użytkowników. To był jednak dopiero początek, a teraz mamy już do czynienia z 100 milionami.

Samo konto Marka Zuckerberga jest tam obserwowane przez 3 miliony osób. Twórca legendarnego już Facebooka przyznał, że popularność aplikacji przerosła nawet jego najśmielsze oczekiwania, a sami użytkownicy nie zakładają kont w Threads tylko po to, aby pochwalić się obecnością na nowej platformie – są tam bardzo aktywni. W ciągu zaledwie 24 godzin w serwisie znaleźć można było ponad 95 milionów postów i 190 milionów polubień.