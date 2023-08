Thor 5 już powstaje? Fani nie są zadowoleni

Jeszcze zanim doczekamy się finałowej odsłony Avengersów, w kina ma zadebiutować piąta część Thora. Popularny scooper MyTimeToShineHello potwierdził, że Marvel planuje nakręcić nowy film o Odynsonie, a za kamerą ponownie może stanąć Taika Waititi.

Thor 5 już znajduje się w produkcji?

W książce Thor: Love and Thunder The Official Movie Special reżyser ujawnił, że chciałby, aby w kolejnym filmie Thor stanął naprzeciw potężniejszego przeciwnika, niż jego siostra Hela. Antagonistka pojawiła się w Thor: Ragnarok i nie została pokonana przez samego Thora, ale Surtura, który wywołał Ragnarok, niszcząc przy okazji Asgard.