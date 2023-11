The Walking Dead: The Ones Who Live z nowym zwiastunem. Serial o Ricku ma datę premiery

W ubiegłym miesiącu The Walking Dead: The Ones Who doczekał się pierwszego zwiastuna, który zapowiadał wielki powrót Ricka Grimesa do serii. Stacja AMC opublikowała właśnie nowy materiał, jednocześnie potwierdzając datę premiery. Serial oficjalnie zadebiutuje 25 lutego 2024 roku.

Rick i Michonne zostają wrzuceni do innego świata, zbudowanego na wojnie z umarłymi… I ostatecznie na wojnie z żywymi. Czy uda im się odnaleźć siebie nawzajem i dowiedzieć się, kim byli w miejscu i sytuacji niepodobnej do żadnej, jaką znali? Czy są wrogami? Kochankami? Ofiarami? Zwycięzcami? Czy bez siebie w ogóle żyją – czy też odkryją, że oni też są chodzącymi trupami?

The Walking Dead: The Ones Who w pierwszej kolejności zadebiutuje w stacji AMC i na platformie AMC+. W tej chwili nie wiadomo kiedy i gdzie serial będzie można oglądać w Polsce.