The Walking Dead: The Ones Who Live z nowym zwiastunem. Serial o Ricku Grimesie wygląda fantastycznie

The Walking Dead: The Ones Who Live to serialowa kontynuacja głównej produkcji, która przedstawi dalsze losy Ricka Grimesa i Michonne. Spin-off zbliża się do swojej premiery, która została zaplanowana na 25 lutego. Z tej okazji stacja AMC podzieliła się nowym zwiastunem, który zapowiada interesujące widowisko dla fanów serii o zombie. Widać, że twórcy mieli do dyspozycji wysoki budżet i serial prezentuje się lepiej od poprzednich produkcji z tego uniwersum. Nowy trailer The Walking Dead: The Ones Who Live zobaczycie poniżej.