The Walking Dead: The Ones Who Live na zwiastunie pełnym akcji. Rick Grimes powraca w nowej historii

Premiera The Walking Dead: The Ones Who już za miesiąc, a dokładniej 25 lutego, i z tej okazji stacja AMC pokazała nowy zwiastun serialu, który przedstawi dalsze losy Ricka i Michonne. Tym razem materiał skupia się na akcji, prezentując skalę wydarzeń i liczne ujęcia z efektami specjalnymi. Może nie będzie to drugie The Last of Us od HBO, ale nowy serial ze świata The Walking Dead zapowiada się bardzo dobrze. Widowiskowy trailer do The Walking Dead: The Ones Who Live zobaczycie poniżej.