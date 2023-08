The Walking Dead: Destinies wyciekło. Znamy szczegóły i datę premiery

Jeszcze w styczniu informowano m.in. na Reddicie, że do amerykańskiego urzędu patentowego wpłynął wniosek o zarejestrowanie znaku towarowego o nazwie The Walking Dead: Destinies. Wtedy nie wiadomo było, czym będzie nowa tajemnicza odsłona serii z uniwersum Roberta Kirkmana. Do pierwszych szczegółów produkcji dokopał się francuski serwis Dealabs, który zaprezentował nową grę z The Walking Dead, w której pokierujemy samym Rickiem Grimesem, czyli głównym bohaterem większości sezonów popularnego serialu.

The Walking Dead: Destinies pozwoli odtworzyć sceny znane z serialu

Fabuła The Walking Dead: Destinies rozgrywać się będzie w czasie wydarzeń znanych z sezonów 1-4 oryginalnego serialu. Produkcja opisywana jest jako trzecioosobowa przygodowa gra akcji, w której gracz będzie miał wpływ na historię. Fani będą mogli zmienić bieg niektórych wydarzeń i na własnej skórze przekonać się, jak wyglądałaby dalsza opowieść, gdyby bohaterowie podjęli inne decyzje niż w serialu. „Uratuj złoczyńcę, zabij bohatera, ty decydujesz!” – brzmi jedno z haseł promocyjnych gry.