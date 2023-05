The Walking Dead: Dead City na obiecującym zwiastunie. Postapokaliptyczny Manhattan

Niedawno informowaliśmy Was o teaserze serialu The Walking Dead: Dead City. Dzisiaj natomiast otrzymaliśmy pełnoprawny zwiastun, który prezentuje się naprawdę obiecująco. Zobaczyć możecie go oczywiście poniżej.

Oficjalny zwiastun The Walking Dead: Dead City

Wiemy już, że do ról Maggie i Negana powrócą Lauren Cohan oraz Jeffrey Dean Morgan. Para trafi do postapokaliptycznego Manhattanu, gdzie będzie musiała odnaleźć porwanego syna głównej bohaterki. Zwiastun pokazuje, z czym przyjdzie się tejże dwójce zmierzyć.