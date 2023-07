The Walking Dead: Betrayal to nowa gra twórców Project Winter

The Walking Dead: Betrayal to najnowsza propozycja od deweloperów z Other Ocean Interactive, których możecie kojarzyć za sprawą bardzo ciepło przyjętego Project Winter. W ogólnych założeniach gry są do siebie bardzo podobne. Obie stawiają na współpracę grupy graczy, która musi uważać na sabotujących jej działania zdrajców. Twórcy podzielili się debiutanckim trailerem, a my zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Podczas rozgrywki w The Walking Dead: Betrayal z pewnością nie zabraknie adrenaliny

W The Walking Dead: Betrayal maksymalnie będzie mogło bawić się 8 graczy. Jak łatwo się domyślić, mając na uwadze uniwersum, w którym osadzona jest produkcja, grupa trafi do postapokaliptycznego świata pełnego bezwzględnych zombie. Gracze będą musieli współpracować podczas wykonywania kolejnych zadań, po to by uciec przed nadciągającą hordą. Nigdy jednak nie będą mieli 100% pewności, komu mogą zaufać. Jeśli Project Winter przypadło Wam do gustu, to The Walking Dead: Betrayal pewnie dość szybko wyląduje na Waszej liście życzeń.



Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery The Walking Dead: Betrayal, ale wiemy, że gra ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. W pierwszej kolejności dostępna będzie jednak w ramach Early Access. Studio zapowiedziało również, że zamknięte testy beta zaplanowane są na 10 sierpnia. Warto zaznaczyć, że gra zmierza wyłącznie na PC.