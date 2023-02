Nowe informacje o The Sims 5 (Project Rene) i nowości w czwórce

Niedawno odbyła się specjalna transmisja Behind The Sims, podczas której Electronic Arts zapowiedziało sporo nowości.

Miłośnicy serii The Sims na pewno wiedzą, że niedawno odbyła się transmisja Behind the Sims na oficjalnych kanałach społecznościowych marki w serwisach YouTube oraz Twitch. Podczas wydarzenia nie tylko poznaliśmy nowe szczegóły na temat Project Rene, czyli Simsów nowej generacji, ale również otrzymaliśmy informacje o zupełnie nowym etapie rozwoju simów.

Nowe informacje o The Sims 5 (Project Rene)

Deweloperzy poinformowali, że nadchodzący spadkobierca The Sims, czyli Project Rene, znajduje się obecnie w fazie implementacji wszelkich uwag od testerów oraz naprawiania odkrytych w ostatnim czasie problemów technicznych. Ku uciesze fanów ujawniono, iż wszystko idzie zgodnie z założeniami twórców, aczkolwiek i tak musimy się uzbroić w cierpliwość – jakiekolwiek efekty ujrzymy dopiero za kilka lat. Dobrą wiadomością okazała się jednak deklaracja, iż aktualizacje dotyczące Project Rene będą regularnym segmentem transmisji z serii Behind The Sims.