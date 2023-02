The Sims 4 z ważnymi zmianami. Chodzi o dzieci

Zachęcamy do obejrzenia pierwszy odcinek serii Behind The Sims.

Są tu jacyś zapaleni gracze The Sims 4? Mamy dla Was ciekawe informacje. Deweloperzy wystartowali z nową serią materiałów, którą zatytułowano Behind The Sims. Dzięki obszernym wideo możemy dowiedzieć się więcej na temat gry i nadchodzących zmian. Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym odcinek.

Urocze bąbelki w The Sims 4

W debiutanckim epizodzie Behind The Sims twórcy opowiadają między innymi o istotnych zmianach, które zawitają do gry już 14 marca. The Sims 4 świętuje 23. urodziny serii, dodając do gry urocze maleństwa – niemowlaki. Będzie to nowy etap na drodze życia Waszego Sima. Bąbelki będziemy mogli dodać do swojej rodziny już na etapie jej tworzenia. Tam wybierzemy również ubrania i cechy malucha.



Na zaprezentowanym wideo możecie zobaczyć więcej z nadchodzących zmian. Electronic Arts zapowiada sporo aktywności związanych z opieką nad niemowlakami. Maluchy będą żyć własnym życiem, a śledzenie ich poczynań z pewnością będzie sprawiać wiele frajdy.