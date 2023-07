Dziś miała miejsce premiera wyczekiwanego dodatku Ranczo do gry The Sims 4.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wyczekiwany dodatek Ranczo do gry The Sims 4 wreszcie zadebiutował. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla społeczności, która od bardzo dawna czekała na pojawienie się w grze koni. Poniżej możecie znaleźć najważniejsze informacje na temat rozszerzenia.

