The Plucky Squire i cztery inne gry opóźnione. Podsumowanie Devolver Delayed

Na wczorajszym wydarzeniu Devolver Digital opóźnił premiery łącznie 5 gier. Oprócz wspomnianego The Plucky Squire obsuwę zaliczyły bowiem również takie tytuły jak Anger Foot, Pepper Grinder, Stick it to the Stickman oraz Skate Story. Wszystkie wymienione tytuły miały ukazać się na rynku w tym roku, ale – jak się wczoraj okazało – na ich debiut będziemy musieli poczekać do 2024 roku.