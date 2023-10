The Office PL powraca. Pierwszy zwiastun 3. sezonu i data premiery

Stacja Canal+ zaprezentowała pierwszy zwiastun nowych odcinków polskiej wersji The Office.

Jeżeli stęskniliście się za pracownikami siedleckiej Kropliczanki, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Już w przyszłym miesiącu na Canal+ online i Canal+ Premium zadebiutuje trzeci sezon The Office PL. Z tej okazji stacja podzieliła się pierwszym zwiastunem i zdjęciami, które prezentują nowe sytuacje, z którymi będą musieli radzić sobie pracownicy Kropliczanki.

The Office PL – zwiastun 3 sezonu i nowi aktorzy

W nowym sezonie Patrycja jako nowa pani prezes od razu przejdzie do działania, aby wprowadzić na rynek nowy produkt – energetyka. Stworzenie produktu od zera jest jednak bardzo wymagającym zadaniem. Trzeba wybrać logo marki, wygląd puszki, a także zatrudnić znanego celebrytę do promocji napoju. Z tego względu zespół Kropliczanki powiększy się o nowych pracowników.