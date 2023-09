The Marvels to najkrótszy film Marvela. Poznaliśmy ostateczny czas trwania

Nadchodzący film Marvela będzie rekordzistą pod względem czasu trwania. Jak podała strona sieci kin AMC metraż The Marvels wynosi zaledwie 1 godzinę i 45 minut. To absolutny rekord dla wszystkich produkcji z MCU, do tej pory zarezerwowany dla The Incredible Hulk i Thora: Mroczny świat, które trwały po 1 godzinę i 52 minuty.

The Marvles najkrótszym filmem z uniwersum Marvela

Czas trwania jest o tyle zaskakujący, że ostatnie filmy studia trwały po około dwóch godzin. W ostatnim czasie najkrótszym filmem z MCU był Thor: miłość i grom. Przypomnijmy, że pierwsza część Kapitan Marvel trwała 2 godziny i 3 minuty.