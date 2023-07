The Marvels na oficjalnym zwiastunie. Nowa drużyna superbohaterek w akcji

Na początku lipca do sieci trafiły nowe informacje oraz grafika prezentujące stroje głównych bohaterek z The Marvels. Dzisiaj natomiast do sieci trafił oficjalny zwiastun jesiennego superwidowiska Marvela. Najnowszy trailer pozwala przyjrzeć się m.in. protagonistkom, a także przeciwniczce, z którą będzie musiała zmierzyć się Carol Denvers i spółka.

Najnowszy zwiastun The Marvels prezentuje bohaterki i nie tylko

Oprócz Carol Denvers w zwiastunie pojawiają się oczywiście Kamala Khan oraz Monica Rambeau. Materiał pozwala sprawdzić, jak bohaterki i ich moce radzą sobie w akcji. Nie zabrakło również miejsca na kilka humorystycznych wstawek, a przysłowie pięć minut otrzymał również Nick Fury. Całość znajdziecie na dole wiadomości.