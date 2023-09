MMO Władca Pierścieni otrzyma nową klasę postaci po 16 latach od premiery

Po 16 latach od premiery gra The Lords of the Rings Online otrzyma zupełnie nową klasę postaci.

Jeżeli myśleliście, że The Lord of the Rings Online jest już u kresu swojej żywotności, to byliście w błędzie. Do gry MMORPG zmierza bowiem aktualizacja, która po 16 latach od premiery tytułu na rynku doda do niego zupełnie nową klasę postaci: Marynarza (Mariner). Redakcja serwisu GameRant miała okazję zapoznać się z nią na własną rękę.

The Lord of the Rings Online – nowa klasa postaci

Nowa klasa postaci ma być wzorowana na postaci Earendila, półelfa, którego możecie kojarzyć z Silmarillionie. W trakce walki towarzyszyć będzie nam pasek, który wychyla się w lewą lub prawą stronę, w zależności od używanych umiejętności. Marynarze mogą nosić pancerz średniej grubości, dwie bronie jednocześnie i posługują się krótkimi mieczami jednoręcznymi lub sztyletami. Do dyspozycji mamy trzy drzewka umiejętności: niebieskie (śpiewanie szant zapewniających bonusy), czerwone (umiejętności ofensywne) oraz żółte (bomby i mikstury do osłabiania wrogów).