The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth na zwiastunie z rozgrywką. EA ujawniło datę premiery

W ubiegłym roku Electronic Arts ogłosiło nawiązanie współpracy z Middle-earth Enterprises, które pozwoliło deweloperowi na stworzenie nowej gry na podstawie Władcy Pierścieni autorstwa J.R.R. Tolkiena. Jeszcze we wrześniu deweloper zaprezentował pierwszy gameplay z The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth, a teraz pojawił się nowy zwiastun, w którym EA ogłosiło datę premiery mobilnego tytułu.

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth – nowy zwiastun ujawnia datę premiery

The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth to darmowa turowa strategia z elementami RPG, która zmierza na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS. Gra zaoferuje kampanię fabularną, w której będziemy tworzyć własną drużynę, złożoną z popularnych postaci ze świata Śródziemia, jak Frodo, Legolas, czy Aragorn, aby rywalizować w trybach fabularnych lub w PVP. W grze nie zabraknie również mikrotransakcji.