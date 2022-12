The Legend of Vox Machina – zapowiedź drugiego sezonu

Jeśli wydane w ubiegłym roku The Legend of Vox Machina trafiło w Wasze gusta, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Twórcy zapowiedzieli drugi sezon zwariowanych przygód bandy awanturników. Oczywiście, będziemy mogli obejrzeć go za pośrednictwem platformy Amazon Prime Video. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

The Legend of Vox Machina – drugi sezon zadebiutuje w styczniu

The Legend of Vox Machina to animowany serial komediowy skierowany do dorosłego odbiorcy. Pierwszy sezon został stworzony na podstawie oficjalnej kampanii D&D, prowadzonej przez grupę znaną jako Critical Role. Bohaterom udało się uratować świat od zła, ale pamiętajmy, że prowadząc żywot bohatera nie możemy liczyć na nudę. Tym razem bohaterowie zmierzą się ze złowieszczą grupą smoków znanych jako Chroma Conclave.



Premiera 2. sezonu The Legend of Vox Machina zaplanowana została na 20 stycznia 2023 roku.