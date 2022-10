The Last Oricru na nowym trailerze. Twórcy świętują premierę

The Last Oricru wczoraj zadebiutowało na rynku. Twórcy świętują wypuszczenie swojego dzieła na światło dzienne, a w związku z tym oddali w ręce graczy nowy trailer. Wideo w stylu live action powstało we współpracy z Lightning Cosplay. Efekt kooperacji zobaczycie poniżej. Chętnie dowiem się, co myślicie o tym materiale, bo jak wszyscy dobrze wiedzą, gracze kochają takie połączenie.

Graliście już The Last Oricru? Jak wrażenia?

Za sprawą The Last Oricru przenosimy się do oryginalnego uniwersum, stanowiącego połączenie klimatów science-fiction i średniowiecza. Akcja gry toczy się w świecie Wardenii. Krainę trawi wojna domowa o dominację na planecie. Kierowana przez gracza postać znajduje się w samym środku owego konfliktu. O tym, jak potoczą się dalsze wydarzenia, zadecydują nasze wybory, których dokonamy podczas rozgrywki.



The Last Oricru charakteryzuje się zręcznościowym systemem walki. Warto dodać, że kampanię można przejść samemu lub w trybie lokalnej kooperacji dla dwóch osób przy jednym ekranie. Harpen miał już okazję ogrywać grę, a z jego wrażeniami możecie zapoznać się tutaj.



Na koniec przypomnijmy, że The Last Oricru zadebiutowało na rynku 13 października i jest dostępne na PC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Dodajmy, że gra wydana jest w polskiej wersji językowej.