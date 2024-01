The Last of Us Part II doczeka się filmu dokumentującego prace nad grą

Produkcje spod szyldu The Last of Us Part nie bez powodu uważane są za kultowe. To świetne gry, które mają miliony fanów na całym świecie. Wkrótce gracze będą mogli dowiedzieć się więcej na temat przebiegu prac nad The Last of Us Part II. Powstaje bowiem film dokumentalny, które zabierze ich za kulisy powstawania tytułu. Twórcy podzielili się trailerem, do którego obejrzenia zachęcamy.

Grounded II: Making The Last of Us Part II zabierze nas za kulisy powstawania gry

Po sukcesie pierwszej odsłony presja spoczywająca na barkach deweloperów z Naughty Dog musiała być ogromna. Szczególnie, że podjęte przez nich decyzje dotyczące historii były ryzykowne i raczej nie szły w parze z oczekiwaniami graczy. O tym, co było najtrudniejsze w całym procesie, dowiemy się z filmu dokumentalnego zatytułowanego Grounded II: Making The Last of Us Part II. Przypomnijmy, że pierwsza część gry doczekała się podobnego materiału.



Na koniec warto wspomnieć, że już 19 stycznia zadebiutuje The Last of Us 2 Remastered. Produkcja będzie dostępna wyłącznie na PlayStation 5. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat oryginału z 2020 roku, zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja The Last of Us Part II. Naughty Dog znowu łamie serca.