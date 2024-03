Kolejny ekskluzywny tytuł od Sony ma trafić na PC. Zapowiedź mamy otrzymać w przyszłym miesiącu

Według najnowszych doniesień The Last of Us Part 2 Remastered ma otrzymać wersję PC.

Niecały rok temu użytkownicy komputerów osobistych doczekali się premiery The Last of Us: Part I. Na tym jednak Sony ma nie kończyć – tak przynajmniej twierdzi branżowy insider o pseudonimie SilkNight (który przewidział m.in. pecetowy port Ghost of Tsushima). Jak podaje serwis The Gamer, japońska korporacja ma planować wydanie pecetowej wersji kolejnego hitu, który na ten moment jest dostępny wyłącznie na konsolach PlayStation 5.

The Last of Us 2 Remastered na PC? Nowe doniesienia

Jak twierdzi insider, zapowiedź pecetowej wersji The Last of Us: Part II Remastered mamy otrzymać w przyszłym miesiącu. Dokładna data na ten moment nie jest jednak znana, zaś pomiędzy terminem ogłoszenia a dniem premiery ma upłynąć więcej czasu „niż zwykle”. Informacje te Silknight przekazał na swoim profilu na Twitterze: