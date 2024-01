The Last of Us: Part II miało otrzymać bardziej brutalne zakończenie. Twórcy zdradzili szczegóły

Wincenty Wawrzyniak 0 0

W zremasterowanej wersji możemy usłyszeć twórców, którzy zdradzają, że gra tak naprawdę miała otrzymać bardziej brutalne zakończenie. Uwaga na spoilery!

Jedną z nowości, które oferuje remaster gry The Last of Us: Part II, jest możliwość wysłuchania komentarzy deweloperów, którzy postanowili ujawnić co nieco na temat kulis produkcji. Dzięki temu dowiedzieliśmy się między innymi – podajemy za serwisem Games Radar – że gra mogła tak naprawdę otrzymać znacznie bardziej brutalne zakończenie.

OSTRZEGAMY PRZED SPOILERAMI! The Last of Us: Part 2 mogło otrzymać inne, bardziej brutalne zakończenie Halley Gross oraz Neil Druckmann ze studia Naughty Dog ujawnili znacznie brutalniejsze zakończenie, które The Last of Us: Part II miało pierwotnie otrzymać. W tej wersji Lev miał umrzeć razem ze swoją siostrą Yarą podczas trzeciego dnia pobytu Abby w Seattle. Jak jednak wiemy, zdecydowano się zmienić ten element historii. Zamiast tego Lev staje się kluczową postacią w historii Abby, która kończy się niejednoznacznie i zostawia otwartą furtkę na przyszłe sequele czy spin-offy.

