The Invincible ponownie pojawi się na targach Poznań Game Arena

The Invincible, czyli najnowsza produkcja Starward Industries zostanie zaprezentowana podczas targów Poznań Game Arena 2023 w strefie 11 bit studios. Na uczestników PGA 2023 czekają w tym roku dwa różne dema gry. Ponadto w strefie 11 bit studios zwiedzający będą mogli również zobaczyć customowy komputer The Invincible, wykonany we współpracy z AMD.

The Invincible ponownie na targach Poznań Game Arena