The Inquisitor z prezentacją rozgrywki. Zobaczcie nowy zwiastun polskiej gry

Na początku kwietnia The Inquisitor (wcześniej Ja, Inkwizytor) otrzymał fabularny zwiastun. Produkcja wrocławskiego studia The Dust ma zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku, dlatego też nie powinno nikogo dziwić, że z okazji trwających targów gamescom 2023 do sieci trafił kolejny materiał promocyjny gry na podstawie Cyklu Inkwizytorskiego Jacka Piekary. Wydawca – firma Kalypso Media – opublikował jednak tym razem gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak The Inquisitor prezentuje się w akcji.

The Inquisitor na zwiastunie z fragmentami rozgrywki. The Dust prezentuje swoją produkcję

Udostępnione fragmenty rozgrywki pokazują najważniejsze elementy The Inquisitor. W zwiastunie możemy bowiem m.in. zobaczyć, jak tytułowy bohater rozmawia z postaciami niezależnymi oraz walczy z oponentami. Materiał prezentuje również swego rodzaju tryb detektywistyczny, który pomoże graczom w trakcie śledztwa. W nadchodzącej produkcji studia The Dust nie zabraknie także zagadek.