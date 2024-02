The Inquisitor nie zaliczył udanego startu. Znikome zainteresowanie polską grą na Steamie

Kilka dni temu zadebiutowała na rynku produkcja polskiego studia The Dust. The Inquisitor, bo o tym tytule mowa, nie spotkał się jednak z ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy. Mając na uwadze statystyki, a także oceny na platformie Steam, tytuł nie zaliczył udanego startu.

The Inquisitor ze znikomym zainteresowaniem ze strony użytkowników Steama

The Inquisitor to przygodowa gra akcji polskiego studia The Dust, oparta na Cyklu Inkwizytorskim autorstwa Jacka Piekary. Produkcja przenosi gracza do alternatywnej wersji średniowiecznego świata, w którym wciela się w rolę jednego z inkwizytorów w służbie Boga. Jak się jednak okazuje, premiera gry, która odbyła się 8 lutego 2024 roku, nie należała do udanych.

Jeżeli zaś chodzi o oceny, jakie otrzymuje produkcja na platformie Valve, są one “mieszane” – 66% ze 112 opinii jest pozytywnych. Zgodnie z przedstawionymi w serwisie SteamDB danymi, w najbardziej gorącym momencie ostatnich dni jednocześnie grały zaledwie 193 osoby. Jeżeli chodzi o ostatnie 24. godziny, liczba spadła do 152 graczy.

Tak nierówny odbiór tytułu i jego niska popularność mogą wynikać między innymi z problemów, z którymi boryka się The Inquisitor. Recenzujący produkt na Steamie gracze zwracają uwagę przede wszystkim na kiepską optymalizację, ale także słabą oprawę graficzną czy model walki. Z drugiej strony pojawia się jednak kilka głosów zadowolonych graczy, którzy chwalą fabułę i mroczny klimat. Tak czy inaczej, gra nie przyciąga przed ekrany użytkowników Steama.