(the) Gnorp Apologue przyciąga dziesiątki tysięcy graczy

(the) Gnorp Apologue to propozycja od studia Myco. Gra zadebiutowała na rynku 14 grudnia, a jej popularność stale rośnie. Wygląda na to, że siła tego tytułu tkwi w jego prostocie. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

(the) Gnorp Apologue powinno zainteresować miłośników klikerów

Podczas zabawy w (the) Gnorp Apologue pomagasz tytułowym małym istotom zwanym gnorpami zdobyć bogactwo. W tym celu będziesz musiał niszczyć skały, których fragmenty wykorzystasz do stworzenia i ulepszania nowych stworków oraz struktur. Wszystko po to, by wykręcać coraz lepsze wyniki i powiększać swoje bogactwo. Twórcy opisują swoją grę jako połączenie klikera i strategii z cechami charakterystycznymi dla gatunku roguelike. To wszystko zamknięte zostało w bardzo prostej, pikselowej oprawie.



(the) Gnorp Apologue przypadło do gustu graczom. Wyłącznie na Steam tytuł ten doczekał się już ponad 1100 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 96%, to pozytywne opinie. Według danych zabranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w tę produkcję zagrywało się jednocześnie ponad 5000 graczy. To naprawdę przyzwoity wynik, jeśli weźmiemy pod uwagę skalę produkcji.



Gracze chwalą (the) Gnorp Apologue przede wszystkim za spokojny, relaksacyjny charakter, co sprawia, że naprawdę ciężko się oderwać od tego tytułu. Na koniec przypomnijmy, że gra jest dostępna wyłącznie na PC za pośrednictwem Steam.