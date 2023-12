TGA 2023: Fallout od Amazona na kolejnym materiale. Nowy zwiastun serialu

W trakcie trwającego jeszcze pokazu The Game Awards przedstawiciele platformy streamingowej Prime Video opublikowali nowe spojrzenie na serialową adaptację Fallouta. Poniżej możecie znaleźć raczej krótki, ale bardzo obiecujący materiał.

Oparty na jednej z najlepszych serii gier wideo wszechczasów, Fallout to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do posiadania. 200 lat po apokalipsie łagodni mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni do powrotu do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie – i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.