The Forever Winter – kooperacyjny taktyczny survival przeniesie graczy do brutalnego świata

The Forever Winter to debiutancka zapowiedź od niezależnych deweloperów z Fun Dog Studios. Ekipa złożona jest jednak z branżowych weteranów, którzy przez lata pracowali nad tytułami AAA. Twórcy oddali w ręce graczy pierwszy trailer, który doskonale oddaje ciężki i brutalny klimat produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z wideo, które znajdziecie poniżej.

The Forever Winter dobrze wpisuje się w aktualne trendy

The Forever Winter to trzecioosobowy shooter, który twórcy określają mianem taktycznego. Zabawa nastawiona będzie na kooperację, a produkcja wrzuci graczy do zniszczonego odwiecznym konfliktem świata. Drużyna, której przyjdzie nam być częścią, nie należy jednak do żadnej ze stron wojny, a jest wyłącznie grupą ocalałych starających się przeżyć za wszelka cenę. Przemierzając ruiny świata będą oni walczyć z przerażającymi monstrami oraz szukać przy tym cennych surowców. Podjęte akcje nie pozostaną jednak niezauważone przez inne frakcje, które walczą w wyniszczającym konflikcie.



Niestety nie poznaliśmy jeszcze chociażby przybliżonej daty premiery The Forever Winter. Jak możemy jednak zobaczyć na trailerze, twórcy zapowiadają, że gra trafi na Steam „już wkrótce”. Wszystkich zaintrygowanych zachęcamy do odwiedzenia karty produktu dostępnego w sklepie Valve.