The Forest z rekordową liczbą graczy. Wysoko oceniany survival nie narzeka na brak zainteresowania

The Forest to popularny survival, w którym wcielamy się w postać ocalałego z katastrofy samolotu. Tytuł zaliczył właśnie niemały skok popularności. Odnotowano bowiem rekordową liczbę jednocześnie bawiących się przy produkcji graczy.

The Forest cieszy się ogromną popularnością na Steamie

Popularny survival The Forest z 2018 roku zanotował niesamowity wzrost popularności podczas zimowej wyprzedaży na platformie Steam. Wszystko za sprawą rekordowo niskiej ceny – grę można było kupić za jedyne 7,19 zł, co stanowi 90% obniżkę od standardowej kwoty. W efekcie The Forest ustanowił nowy rekord jednoczesnej liczby graczy, osiągając ponad 97 tysięcy osób bawiących się w tym samym czasie. To znaczący wzrost w porównaniu z poprzednim rekordem z 2023 roku, który wynosił 78 tysięcy graczy.