The First Slam Dunk z seansem przedpremierowym na targach Pyrkon 2023

Dobre wieści dla osób czekających na premierę filmu The First Slam Dunk, które wybierają się na tegoroczną edycję Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Dystrybutor Piece of Magic Entertainment postanowił bowiem zaprosić wszystkich uczestników targów na wyjątkowy seans przedpremierowy wspomnianej produkcji.

The First Slam Dunk na Pyrkon 2023. Wyjątkowy seans przedpremierowy na targach fantastyki w Poznaniu

Festiwalowy seans The First Slam Dunk odbędzie się w najbliższą niedzielę – 18 czerwca 2023 roku – o 11:30 w Sali Filmowo-Serialowej 2. Warto mieć jednak na uwadze, że liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto wybrać się we wspomniane miejsce nieco wcześniej, by mieć pewność, że uda się Wam wziąć udział w pokazie.