The Feast – darmowa gra, która szokuje pomysłem

The Feast to propozycja od gruzińskiego studia Sever. Ekipę możecie kojarzyć za sprawą ich poprzedniego dzieła - The Life and Suffering of Sir Brante. Gra jest w pełni darmowa, więc możecie ją ograć bez żadnych przeszkód. To mały tytuł, który zaskakuje i szokuje pomysłem. Zachęcamy do zapoznania się z kartą gry na Steam, chociaż znajdziecie tę produkcję również w sklepach GOG.com oraz itch.io. A teraz zapraszam na ucztę!

The Feast – darmowa gra od twórców The Life and Suffering of Sir Brante

W The Feast wcielimy się w bohaterkę, która odwiedza swoją matkę z powodu uroczystej, świątecznej kolacji. Wszystko prezentuje się normalnie, dopóki nie zauważymy wisielca, które ciało wisi nad kolacyjnym stołem. To co wydarzy się później już w dużej mierze zależy od nas.



Gracz będzie musiał zareagować na sytuację, w której się znalazł. Twórcy przewidzieli aż 6 głównych zakończeń historii. Trzeba przyznać, że pomysł na The Feast jest intrygujący, chociaż po jednokrotnym przejściu gry raczej będziemy mieć więcej pytań niż odpowiedzi. Z każdą kolejną próbą nasza interpretacja powinna stawać się wyraźniejsza. Warto zaznaczyć, że jednokrotne ukończenie gry powinno zająć nam około 15-20 minut.



Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić Was do zafundowania sobie dziwnego wieczoru.