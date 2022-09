The Elder Scrolls V: Skyrim znów zalicza premierę

Chodzi o The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Wydanie właśnie zadebiutowało na Nintendo Switch. Zbliża się zima i długie wieczory, więc pewnie wielu z Was będzie kusiło, by powrócić do tego świata. To czy sprzęt Nintendo jest najlepszą do tego platformą, pozostaje kwestią dyskusyjną, ale jeśli nie macie innego wyboru, to może ucieszy Was powyższa informacja.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition już dostępne na Nintendo Switch

Nie zamierzam Wam tutaj opowiadać o tym kultowym dziele, ale jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat najnowszej edycji, to sporo informacji znajdziecie tutaj. Mamy też dla Was jej recenzję. A jeśli macie ochotę nieco powspominać ,odsyłam Was do naszych pierwotnych wrażeń. Swoją drogą, zgadniecie jaką ocenę w 2011 roku otrzymało The Elder Scrolls V: Skyrim?



Na koniec przypomnijmy, że edycja The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition miała premierę 11 listopada 2021 roku, a wydano ją z okazji 10-lecia. Gra w tej wersji jest dostępna na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, a od dzisiaj także na Nintendo Switch.