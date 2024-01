The Elder Scrolls II: Daggerfall na Unity w pełnej wersji. Darmowy remaster kultowego RPG-a

Twórcom Daggerfall Unity zajęło kilka lat ukończenie swojego ambitnego projektu. Wraz z początkiem nowego roku The Elder Scrolls II: Daggerfall doczekał się oczekiwanego fanowskiego odświeżenia i modyfikacja w wersji 1.0 jest już dostępna do pobrania. Mod nie wpływa jedynie na ulepszenie oprawy graficznej, czy dostosowanie rozdzielczości do współczesnych standardów, ale również naprawia wiele błędów i dodaje wsparcie dla innych fanowskich projektów.

Daggerfall Unity – ambitna modyfikacja już dostępna w pełnej wersji

Daggerfall Unity pozwala na uruchomienie kultowej gry Bethesdy w wysokich rozdzielczościach i na szerokich ekranach, pozostawiając opcjonalną rozgrywkę w trybie retro w rozdzielczości 320x200 i 640x400 z paletą barw VGA. Ponadto gracze mogą spodziewać się wyraźnie lepszej oprawy graficznej, a przede wszystkim oświetlenia. Produkcja doczekała się również rozbudowania elementów grafiki i rozgrywki za sprawą wbudowanych modów. Poprawiono również sterowanie w trybie pierwszoosobowym oraz uwspółcześniono wiele elementów gameplaya.