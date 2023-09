The Elder Scrolls: Castles niespodzianką dla fanów. Seria podążyła drogą Fallouta

Studio chętnie przenosi swoje największe marki do mniejszych, darmowych tytułów na urządzeniach mobilnych. Poza Fallout Shelter Bethesda w tym roku wypuściła Mighty Doom, a teraz bez żadnych zapowiedzi również The Elder Scrolls: Castles. Niestety gra nie została jeszcze udostępniona wszystkim chętnym, więc jeżeli jesteście zainteresowani tym tytułem, to sprawdźcie na tej stronie, czy kwalifikujecie się do udziału we wczesnym dostępie.