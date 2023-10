The Elder Scrolls 6 z identycznym systemem rozwoju postaci co w Skyrimie?

Premiera The Elder Scrolls 6 to pieśń dalekiej przyszłości, której nie powinniśmy oczekiwać w najbliższych dwóch latach. Po zakończeniu prac nad Starfieldem Bethesda może w pełni skupić się nad nową odsłoną swojej flagowej serii RPG-ów. W ostatnim czasie studio nie przedstawiło żadnych nowych szczegółów dotyczących gry, ale temat podjął były pracownik Bethesdy, który odszedł z firmy 2021 roku. Według jego informacji The Elder Scrolls 6 zaoferuje identyczny system awansowania postaci, jaki gracze znają ze Skyrima.