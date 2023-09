The Elder Scrolls VI nie trafi na PlayStation 5. Tytuł ekskluzywny dla PC i Xbox

Jak podaje serwis The Verge, gra The Elder Scrolls VI nie zadebiutuje ostatecznie na konsolach PlayStation 5. Zamiast tego będzie to tytuł ekskluzywny dla komputerów osobistych i konsol Xbox. Informacja została również przekazana przez Toma Warrena, jednego z redaktorów portalu, na Twitterze/X.

The Elder Scrolls VI nie pojawi się na PlayStation 5