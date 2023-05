Gracz ożywił mieszkańców Skyrim dzięki ChatGPT i innym narzędziom AI

Wielu graczy obawia się, co przyniesie ze sobą wykorzystanie sztucznej inteligencji w grach. Niektórzy jednak postanowili sprawdzić to na własną rękę – do tej grupy należy modder o pseudonimie Art From THe Machine, który zaprezentował nową modyfikację do Skyrim VR , która ożywiła mieszkańców Tamriel.

ChatGPT ożywił mieszkańców Tamriel w Skyrimie

Twórca postanowił połączyć niezwykle popularnego obecnie bota ChatGPT z syntezatorem mowy xVASynth. Dzięki temu postacie niezależne, których spotykamy na swojej drodze mają pewnego rodzaju świadomość sytuacyjną; są w stanie opowiadać historie, pamiętają wcześniejsze rozmowy oraz odpowiadają na zadawane przez gracza pytania.