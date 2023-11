Bethesda poleca graczom Morrowinda z fanowską polską wersją językową

Niedawno na oficjalnym profilu Bethesdy na Facebooku pojawił się niespodziewany post zachęcający polskich graczy do powrotu do The Elder Scrolls III: Morrowind. Wszystko przez premierę fanowskiej modyfikacji wprowadzającej do gry polską wersję językową z dubbingiem.

Morrowind po polsku. Bethesda zachęca do gry

Modyfikacja została stworzona przez grupę o nazwie Polskie Khajity. Projekt jest dostępny na portalu Nexus Mods – przygotowano go z myślą o wersji na CD lub na platformę GOG, aczkolwiek według zapewnień samych twórców powinna ona działać z wersją na Steamie.

Trzeba przyznać, że pochwała od samej Bethesdy jest naprawdę sporym wyróżnieniem. Warto też dodać, że autorzy modyfikacji nie zamierzają zwalniać – w planach jest też nagranie fanowskiego dubbingu do Obliviona. Pozostaje czekać!