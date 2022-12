The Division Resurgence na nowym zwiastunie. Ruszają zamknięte beta testy gry

We wrześniu Ubisoft opublikował zwiastun gry The Division Resurgence, który skupiał się na prezentacji Dark Zone, czyli Strefy Mroku. Informowano wówczas, że jeszcze w tym roku wybrani gracze będą mieli okazję zapoznać się z produkcją w ramach zamkniętej bety. Okazuje się, że francuska firma nie rzucała słów na wiatr, a zapowiadane testy rozpoczną się już dzisiaj. Ponadto do sieci trafił kolejny materiał promocyjny wspomnianego tytułu.

Ubisoft zaprasza do wzięcia udziału w beta testach gry The Division Resurgence

Zgodnie z przekazanymi informacjami, zamknięta beta The Division Resurgence będą trwać przez najbliższe dwa tygodnie, czyli do czwartku 22 grudnia. W testach wezmą natomiast udział wybrani gracze z Europy korzystający z urządzeń mobilnych z systemem Android. Jeśli również chcielibyście sprawdzić przedpremierową wersję wspomnianej produkcji, to koniecznie zajrzyjcie pod ten adres.



Ubisoft podkreśla, że rozpoczynające się dziś testy pozwolą zainteresowanym „zapoznać się ze sporą częścią wrażeń oferowanych przez grę”. Gracze będą mogli skoncentrować się zarówno na fabule, jak i „licznych aktywnościach otwartego świata czekających w Nowym Jorku”. Francuska firma zapowiada, że zamknięta beta dostarczy użytkownikom „szereg rozrywek, tak jedno- jak i wieloosobowych”.



Podczas testów The Division Resurgence dostępne będą bowiem różne rozgrywki PvP, które pozwolą graczom sprawdzić „swoje umiejętności w starciach z innymi, zabójczo groźnymi agentami w emocjonującym trybie Konfliktu”. W zamkniętej becie nie zabraknie również wspomnianej wyżej Strefy Mroku.