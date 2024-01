The Bridge Curse 2: The Extrication – zapowiedź kontynuacji docenionego horroru

The Bridge Curse 2: The Extrication wygląda na idealną propozycję dla miłośników horrorów. Deweloperzy z tajwańskiego Softstar Entertainment poinformowali, że gra zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku. Jeśli lubicie się bać podczas grania, z pewnością warto mieć ten projekt na oku. Pierwsza część – The Bridge Curse Road to Salvation – spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem.

The Bridge Curse 2: The Extrication jest adaptacją filmu The Bridge Curse 2: Ritual

The Bridge Curse 2: The Extrication to pierwszoosobowy horror, którego akcja rozgrywka się na uniwersytecie Wen Hua, podczas trwającego tam specjalnego karnawału grozy. Warto zaznaczyć, że miejsce to słynie z mrocznych opowieści o duchach nawiedzających placówkę. Jak możemy dowiedzieć się z trailera, budynek więzi dusze wszystkich osób, które zginęły na jego terenie. Historia tego miejsca jest pełna tajemnic, a zadaniem gracza będzie odkrycie prawdy na temat wydarzeń z przeszłości.



Według wstępnych zapewnień The Bridge Curse 2: The Extrication powinno pojawić się na rynku w 2024 roku, a gra powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Warto wspomnieć, że wszyscy zainteresowani już teraz mogą sprawdzić demo produkcji, które jest dostępne na Steam.