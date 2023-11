Terminator: Dark Fate - Defiance z nową datą premiery. RTS zalicza opóźnienie

Slitherine podziękowało również graczom za cierpliwość i wsparcie. W opublikowanym komunikacie podkreślono także, że deweloperom zależy na dostarczeniu produkcji, która „przekroczy oczekiwania” fanów. Do osiągnięcia wspomnianego celu – jak zaznacza firma – niezbędne było jednak opóźnienie premiery.

Na koniec przypomnijmy, że Terminator: Dark Fate - Defiance zmierza wyłącznie na komputery osobiste. Wspomniana produkcja jest prequelem filmu „Terminator: Mroczne przeznaczenie” i opowie o początkach ruchu oporu. Zgodnie z zapowiedziami oprócz kampanii fabularnej dla jednego gracza w grze pojawi się także tryb multiplayer, w którym użytkownicy będą mogli toczyć pojedynki 1 vs 1, 2 vs 1 i 2 vs 2.