Ten serial z Gwiezdnych wojen zachwyci fanów. I zadebiutuje już w maju

Na poniższym zwiastunie możemy zobaczyć, jak prezentują się poszczególne odcinki, które wejdą w skład drugiej serii. Tym razem będziemy mogli obejrzeć dzieła takich firm, jak Caroon Saloon, PunkRobot, Studio Mir, Studio La Cachette, czy Aardman. To właśnie ostatnie studio zatrudniło do nakręcenia epizodu Magdalenę Osińską, absolwentkę łódzkiej filmówki, która wcześniej współpracowała z Illuminated Films Company, Breakthru Films i polskim Se-Ma-Forem. Poniżej znajdziecie szczegóły dotyczące odcinków drugiego sezonu Gwiezdnych wojen: Wizji.

Screecher's Reach - Paul Young at Cartoon Saloon (Irlandia)

In the Stars - Gabriel Osorio at PunkRobot Studio (Chile)

Journey to the Dark Head - Hyeong Geun Park at Studio Mir (Korea)

I Am Your Mother - Magdalena Osinska at Aardman Animations (Wielka Brytania)

Aau's Song - Nadia Darries and Daniel Clarke at Triggerfish Animation Studios (Afryka Południowa)

The Pit - LeAndre Thomas at D'ART Shtajio (Japonia) i Lucasfilm

The Spy Dancer - Julien Chheng at Studio La Cachette (Francja)

The Bandits of Golak - Ishan Shukla at 88 Pictures (Indie)