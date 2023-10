Ten bohater Marvela otrzyma drugą szansę? Na ten film fani czekali od dawna

Niemal od początku MCU był ważnym, ale jednak tylko dodatkiem do całego uniwersum i składu Avengersów. Mowa o Hulku, po której to porażce jego filmu z 2008 roku, Universal Pictures wraz z Disneyem nie byli chętni do współpracy, aby raz jeszcze spróbować dać Bruce’owi Bannerowi szansę w jego własnym filmie. Sytuacja zmieniła się, gdy Disney odzyskał prawa do tej postaci i wiele na to wskazuje, że Zielony Olbrzym w końcu ma szansę kontynuować swoje przygody w następnej kinowej produkcji.

Hulk otrzyma swój drugi film?

W ostatnich latach pojawiało się wiele plotek, że Hulk otrzyma kolejny film, ale jak na razie żadne się nie sprawdziły. Teraz scooper MyTimeToShineHello ponownie twierdzi, że potężny członek Avengersów otrzyma drugą szansę i Marvel spełni marzenia wielu fanów, którzy od dawna prosili o następny film z Brucem Bannerem.