Telefon gamingowy - jaki wybrać?

uczestniczyć w rozgrywkach online, które pozwalają na rywalizację bądź kooperację z innymi użytkownikami internetu – to świetny sposób na to, aby przyjemnie spędzić czas ze znajomymi na przykład w długie, zimowe wieczory;

Warto zastanowić się nad zakupem telefonu z procesorem chłodzonym cieczą, w którym nie ma tradycyjnych wentylatorów. Jest to rozwiązanie dostępne w niektórych modelach. Dzięki niemu Twój smartfon, nawet gdy będzie często wykorzystywany do grania, nie przegrzeje się i nie dojdzie do spadku jego wydajności wynikającego z:

Pamiętaj, że gamingowy telefon to świetna alternatywa dla przenośnych konsol, jak Nintendo Switch. Zamiast wydawać pieniądze na nie, możesz mieć smartfona, który posłuży nie tylko do grania, ale również dzwonienia, korzystania z mediów społecznościowych, słuchania muzyki czy streamowania filmów i seriali.

Najlepsze telefony do gier mają wydajną baterię. Pojemność na poziomie minimum 5000 mAh sprawi, że nie będziesz musiał często sięgać po ładowarkę, nawet w trakcie wielogodzinnej rozgrywki. Sprawdź poradnik T-mobile, jaki telefon z wydajną baterią kupić.

Jakie gamingowe telefony są idealne dla graczy?

W sklepie T-Mobile kupisz szybkie i wydajne telefony gamingowe. Polecane modele to:

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G – atutem jest niesamowicie czytelny i nie męczący wzroku wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, który automatycznie dostosowuje się do warunków oświetleniowych oraz ma dużą częstotliwość odświeżania (do 120 Hz);

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – smartfon zapewni płynną i wygodną rozgrywkę dzięki kompaktowej obudowie z płaskimi krawędziami, 6,67-calowemu wyświetlaczowi Full HD+ AMOLED DotDisplay z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz dwóm głośnikom z dźwiękiem stereo;

realme 11 Pro+ 5G – to idealny wybór dla graczy dlatego, że ma zakrzywiony ekran z automatyczną regulacją jasności do 20 000 poziomów, 12 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia do 24 GB oraz baterię o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania SUPERVOOC o mocy 100 W (wystarczy 26 minut, aby całkowicie uzupełnić energię).

Inna propozycja to Apple iPhone 14 Pro. Telefon ma:

wysokiej jakości wyświetlacz OLED z technologią ProMotion, która zapewnia adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz;

szybki i wydajny procesor A16 Bionic z 6 rdzeniami;

ekran z powłoką oleofobową, która jest odporna na odciski palców – jest to ważne dla graczy, którzy w trakcie rozgrywki często stukają w wyświetlacz i mogą pozostawiać na nim smugi negatywnie wpływające na czytelność wyświetlacza.

To, co wyróżnia ten smartfon gamingowy, to wyjątkowa trwałość. Sprawi ona, że będziesz cieszył się wydajnym telefonem do grania przez wiele lat. Warstwa Ceramic Shield zapewnia 4-krotnie większą odporność na upadki niż ekrany ze zwykłego szkła, a także decyduje o tym, że w przypadku pęknięcia ekran się nie stłucze i jego fragmenty nie rozsypią się na wiele drobnych kawałków. Atutem jest również lepsza jakość obrazu – ze względu na niską podatność na refleksy i odblaski świetlne jest on bardzo realistyczny.