Techtonica – intrygująca propozycja dla fanów automatyzacji

Techtonica to propozycja od niezależnego studia Fire Hose Games. Gra zadebiutowała na rynku w ubiegłym tygodni i jest dostępna w ramach Early Access. Jeśli lubicie produkcje, w których zabawa polega na budowaniu i automatyzacji, to temu tytułowi powinniście przyjrzeć się bliżej.

W Techtonica będzie budować podziemne fabryki

Wyłącznie na Steam Techtonica doczekało się już ponad 350 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 80%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą pomysł na rozgrywkę, ale wskazują również, że póki co tytuł ma duże problemy z wydajnością. Warto jednak pamiętać, że jest to dopiero początek wczesnego dostępu. Jak możemy przeczytać na Steam, na ten moment deweloperzy nie są w stanie określić, kiedy na rynku pojawi się wersja 1.0. Mają duże ambicje i chcą pracować nad grą do momentu, aż zebrana wokół niej społeczność będzie w pełni zadowolona.