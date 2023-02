Team Fortress 2 wraca do żywych? Valve zapowiedziało dużą aktualizację

Ciężko w to uwierzyć, ale mówimy prawdę – przedstawiciele studia Valve Software oficjalnie ujawnili , że jeszcze latem bieżącego roku gra Team Fortress 2 otrzyma dużą aktualizację. To nie żart!

Team Fortress 2 jednak żyje

W komunikacie udostępnionym na blogu deweloperzy skierowali się przede wszystkim do fanów działających w Warsztacie Steam (Steam Workshop), aby ci przygotowali zawartość na potrzeby patcha i wysłali swoje propozycje do 1 maja. To, w dużym skrócie, oznacza, że oficjalną aktualizację do TF2 tak naprawdę przygotuje społeczność.