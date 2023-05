Tape to Tape – gra roguelite o hokeju spodobała się graczom

Tape to Tape to propozycja od studia Excellent Rectangle. Gra zaledwie kilka dni temu zadebiutowała na Steam, a już może pochwalić się solidnymi wynikami. Poniżej znajdziecie premierowy trailer.

Tape to Tape udowadnia, że na rynku brakuje gier o hokeju?

Tape to Tape to gra dla miłośników hokeja, a jak dobrze wiemy, nie ma rynku zbyt wiele gier o tej tematyce. W tym przypadku nie chodzi jednak wyłącznie o rozgrywanie meczy na lodzie. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że tytuł posiada mechaniki typowe dla gatunku roguelite z hokejem, a w trakcie naszej przygody każdy wybór będzie mieć znaczenie. Wszystko po to, by przywrócić tę dyscyplinę do czasów jej dawnej świetności.



Oprócz rozgrywania meczy, gracz odpowiedzialny będzie również za zatrudnianie zawodników, zarządzanie ławką rezerwowych, odkrywanie ich mocnych i słabych stron czy wybieranie nowych zdolności. W osiągnięciu sukcesu pomogą również specjalne ulepszenia, a w razie konieczności przekupienie sędziego również jest opcją.



Warto zaznaczyć, że Tape to Tape 3 maja zadebiutowało w Early Access na Steam. Produkcja autorstwa Excellent Rectangle spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Wyłącznie na platformie Valve gra może pochwalić się już ponad 500 recenzjami, a zdecydowana większość z nich, bo aż 86%, to pozytywne opinie. Gracze docenili oryginalny setting produkcji.