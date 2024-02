Tales of Arise z ważnym kamieniem milowym. Bandai Namco chwali się liczbą graczy

Po Tales of Arise sięgnęła już okazała liczba graczy.

W połowie lutego Bandai Namco chwaliło się wynikiem sprzedażowym bijatyki Tekken 8. To jednak nie koniec dobrych wieści, jakimi chciała podzielić się z graczami firma. W mediach społecznościowych opublikowano bowiem post, w którym to podana została liczba graczy Tales of Arise.

W Tales of Arise zagrało już 3 miliony osób

Tales of Arise to wydana w 2021 roku produkcja jRPG. Tytuł stanowi kolejną główną odsłonę serii „Tales of...” i koncentruje się wokół historii dwóch planet: Dahna i Rena. Jak się okazuje, po grę sięgnęła już naprawdę okazała liczba zainteresowanych.

Od 300 lat Rena władała Dahną, łupiąc planetę z jej zasobów i odzierając jej mieszkańców z godności i wolności. Ta opowieść przedstawia losy dwojga ludzi, urodzonych na różnych planetach, którzy chcą odmienić swój los i stworzyć nową przyszłość. – głosi opis gry w PlayStation Store.

Jak przekazuje na platformie X (dawny Twitter) Bandai Namco, w Tales of Arise zagrało już 3 miliony osób. Oczywiście rzecz dotyczy jedynie liczbie graczy, a nie sprzedanych egzemplarzy. Tytuł jest bowiem dostępny również w ramach abonamentu Xbox Game Pass oraz w PS Plus. W każdym razie wynik z pewnością stanowi ważny kamień milowy.

Warto przypomnieć, że Tales of Arise zadebiutowało 10 września 2021 roku. Gra jest dostępna na konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz na komputerach osobistych.